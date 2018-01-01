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Люксембург. Ястремская уступила Бенчич в полуфинале
Люксембург. Ястремская уступила Бенчич в полуфиналеВ Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

18-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 66-е место, в упорной борьбе уступила 47-й ракетке мира, 21-летней швейцарке Белинде Бенчиx (Q). Поединок продолжался 2 часа 21 минуту и завершился в пользу швейцарки со счетом 6:2, 3:6, 7:6(5).

За время, проведенное на корте? Ястремская реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, Бенчич – пять из семи. На счету Даяны четыре эйса и две двойные ошибки, а Белинда три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. После этой победы швейцарка вышла в лидеры из личного противостояния – 2:1.

В финале соперницей Бенчич будет немка Юлия Гёргес. Ранее они встречались дважды и пока у них ничья.

Теннис. WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Люксембург.Хард. Призовой фонд $ 226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/2 финала
Белинда Бенчич (Швейцария, Q) - Даяна Ястремская (Украина, SE) – 6:2, 3:6, 7:6(5)
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