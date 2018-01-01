Люксембург. Ястремская уступила Бенчич в полуфинале

Вчера, 23:22 62 | Теннис

В Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



18-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 66-е место, в упорной борьбе уступила 47-й ракетке мира, 21-летней швейцарке Белинде Бенчиx (Q). Поединок продолжался 2 часа 21 минуту и завершился в пользу швейцарки со счетом 6:2, 3:6, 7:6(5).



За время, проведенное на корте? Ястремская реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, Бенчич – пять из семи. На счету Даяны четыре эйса и две двойные ошибки, а Белинда три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. После этой победы швейцарка вышла в лидеры из личного противостояния – 2:1.



В финале соперницей Бенчич будет немка



Теннис. WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Люксембург.Хард. Призовой фонд $ 226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

1/2 финала

Белинда Бенчич (Швейцария, Q) - Даяна Ястремская (Украина, SE) – 6:2, 3:6, 7:6(5) В Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.18-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 66-е место, в упорной борьбе уступила 47-й ракетке мира, 21-летней швейцарке(Q). Поединок продолжался 2 часа 21 минуту и завершился в пользу швейцарки со счетом 6:2, 3:6, 7:6(5).За время, проведенное на корте? Ястремская реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, Бенчич – пять из семи. На счету Даяны четыре эйса и две двойные ошибки, а Белинда три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. После этой победы швейцарка вышла в лидеры из личного противостояния – 2:1.В финале соперницей Бенчич будет немка Юлия Гёргес . Ранее они встречались дважды и пока у них ничья.Белинда Бенчич (Швейцария, Q) - Даяна Ястремская (Украина, SE) – 6:2, 3:6, 7:6(5)