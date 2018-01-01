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Люксембург. Гёргес обыграла Бушар и стала первой финалисткой
Люксембург. Гёргес обыграла Бушар и стала первой финалисткойВ Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

Девятая ракетка мира, 29-летняя немка Юлия Гёргес, посеянная под первым номером, одержала волевую победу над прошедшей через квалификацию 24-летней канадкой Эжени Бушар, занимающей в рейтинге WTA 108-ю позицию, со счетом 6:7(3), 7:5, 6:1.

Теннисистки играли 2 часа 20 минут. Гёргес выиграла шесть геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На ее счету восемь эйсов и две двойные ошибки, а Бушар три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

В финале Гёргес сыграет или украинкой Даяной Ястремской, или со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Теннис. WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Люксембург.Хард. Призовой фонд $ 226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/2 финала
Юлия Гёргес (Германия) - Эжени Бушар (Канада, Q) – 6:7(3), 7:5, 6:1
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