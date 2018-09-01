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Люксембург. Победа Ястремской над Гаспарян:обзор матча 1/4 финала (видео)
В Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open 18-летняя украинcкая теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над россиянкой Маргаритой Гаспарян со счетом 6:1, 6:4.

За выход в финал турнира Ястремская сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (Q). Ранее они встречались дважды и пока у них ничья.

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