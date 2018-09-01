Люксембург. Победа Ястремской над Гаспарян:обзор матча 1/4 финала (видео)

Вчера, 18:58 108 | Теннис / Видео

В Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open 18-летняя украинcкая теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над россиянкой Маргаритой Гаспарян со счетом 6:1, 6:4.



За выход в финал турнира Ястремская сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (Q). Ранее они встречались дважды и пока у них ничья.



