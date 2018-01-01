Люксембург. Людмила Киченок выбыла в 1/4 финала в парном разряде

Вчера, 18:35 69 | Теннис

В Люксембурге на турнире WTA International-BGL BNP Paribas Luxembourg Open в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Посеянные под первым номером украинка Людмила Киченок (38-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Катарина Среботник (23) из Словении потерпели поражение от румынки Ралуки Сербан (262) и болгарки Изабеллы Шиниковой (306) со счетом 1:6, 4:6.



Матч продолжался ровно 1 час. Киченок и Среботник сделали один брейк и упустили пять своих подач. На их счету один эйс и три двойные ошибки, а соперницы ни разу не подали навылет и допустили одну двойную ошибку.



Напомним, в одиночном разряде украинка

В Люксембурге на турнире WTA International-BGL BNP Paribas Luxembourg Open в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Посеянные под первым номером украинка(38-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(23) из Словении потерпели поражение от румынки(262) и болгарки(306) со счетом 1:6, 4:6.Матч продолжался ровно 1 час. Киченок и Среботник сделали один брейк и упустили пять своих подач. На их счету один эйс и три двойные ошибки, а соперницы ни разу не подали навылет и допустили одну двойную ошибку.Напомним, в одиночном разряде украинка Даяна Ястремская вышла в полуфинал