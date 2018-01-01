Люксембург. Ястремская разгромила Мугурусу: обзор матча второго круга (видео)

Сегодня, 15:31 23 | Теннис / Видео

Даяна Ястремская уверенно обыграла экс-первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу, занимающую в настоящее время 13-е место в рейтинге WTA, со счетом



За выход в полуфинал турнира Ястремская сыграет против 124-го номера рейтинга WTA россиянки Маргариты Гаспарян.



В Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open 18-летняя украинcкая теннисисткауверенно обыграла экс-первую ракетку мира испанку, занимающую в настоящее время 13-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:2, 6:3 За выход в полуфинал турнира Ястремская сыграет против 124-го номера рейтинга WTA россиянки Маргариты Гаспарян.