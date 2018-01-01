Люксембург. Ястремская не пустила Мугурусу в 1/4 финала

Теннис. WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Люксембург.Хард. Призовой фонд $ 226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.18-летняя украинкананесла поражение 13-й ракетке мира, 25-летней испанке(2) со счетом 6:2, 6:3.За 1 час 9 минут, проведенные на корте, Ястремская взяла пять подач Мугурусы и не удержала две своих. На счету Даяны семь эйсов столько же двойных ошибок, а Гарбинье один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал турнира Ястремская сыграет против 124-го номера рейьтинга WTA россиянки Маргариты Гаспарян, которая взяла верх над Далилой Якупович из Словении - 6:4, 6:0.Ранее Ямтремская и Гаспарян не встречались.Даяна Ястремская (Украина, SE) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – 6:2, 6:3Маргарита Гаспарян (Россия) – Далила Якупович (Словения) – 6:4, 6:0