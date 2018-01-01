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Люксембург. Ястремская за три часа вышла во второй круг на Мугурусу
Люксембург. Ястремская за три часа вышла во второй круг на МугурусуВ Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

18-летняя украинка Даяна Ястремская в упорной борьбе вырвала победу у 32-летней американки Варвары Лепченко, занимающей в рейтинге WTA 168-е место, со счетом 6:2, 6:7(10), 7:6(5).

Поединок продолжался 3 часа 2 минуты. Ястремская реализовала пять брейк-пойнтов из 21-го, Лепченко – три из девяти. На счету Даяны три эйса и девять двойных ошибок, а Варвара два раза подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Ястремская поспорит с 13-й ракеткой мира, 25-летней иcпанкой Гарбинье Мугурусой (2), которая победила швейцарку Стефани Фёгель – 6:4, 6:4.

Ранее Ястремская и Мугуруса не встречались.

Напомним, ранее Катерина Козловане смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв словенке Далиле Якупович.

Теннис. WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Люксембург.Хард. Призовой фонд $ 226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, SE) – Варвара Лепченко (США) – 6:2, 6:7(10), 7:6(5)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) - Стефани Фёгель (Швейцария) – 6:4, 6:4
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