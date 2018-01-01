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Кубок Кремля. Надежда Киченок выбывает в первом круге парного разряда
Кубок Кремля. Надежда Киченок выбывает в первом круге парного разрядаВ Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ 932 866 в парном разряде проходят матчи первого круга. 

Украинка Надежда Киченок (39-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с Анастасией Родионовой (48) из Австралии проиграли второй паре турнира американке Ракель Атаво (29) и немке Анне-Лене Грёнефельд со счетом 6:7(3), 6:3, 8:10.

За 1 час 37 минут игрового времени Киченок и Родионова выиграли два гейма на приеме и проиграли три на своей подаче, ни разу не подали навылет и допустили одну двойную ошибку. На счету победительниц два эйса и две двойные ошибки.

Напомним, ранее в одиночном разряде Леся Цуренко не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв россиянке Дарье Касаткиной (6) – 4:6, 6:7 (1).
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