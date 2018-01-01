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Стаховский не прошел во второй круг на турнире в Антверпене
Стаховский не прошел во второй круг на турнире в АнтверпенеВ Антверпене (Бельгия) на турнире ATP250 -  European Open с призовым фондом €612 755 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Прошедший через квалификацию 32-летний украинец Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 150-ю позицию, потерпел поражение от 32-й ракетки мира, 33-летнего француза Жиля Симона (5). Поединок продолжался 1 час 2 минуты и завершился в пользу француза со счетом 6:0, 6:4.
Стаховский не сумел реализовать ни одного из трех имевшихся у него брейк-пойнтов, в то время, как Симон реализовал четыре из пяти. Соперники выполнили по два эйса, при этом Сергей избежал ошибок на подаче, а Жиль ошибся один раз. Это была четвертая победа француза в четырех встречах с украинцем.

За выход в четвертьфинал соревнований Симон сыграет против американца Макензи Макдональда, который победил Николаса Джарри из Чили – 6:1, 7:6(8).

Теннис. ATP250. Антверпен (Бельгия). Хард. Призовой фонд €612 755. Одиночный разряд. 28 участников.
Первый круг
Жиль Симон (Франция, 5) – Сергей Стаховский (Украина, Q) – 6:0, 6:4
Макензи Макдональд (США) – Николас Джарри (Чили) – 6:1, 7:6(8)
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