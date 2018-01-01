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Новак Джокович стал четырехкратным чемпионом турнира Masters 1000 в Шанхае
Новак Джокович стал четырехкратным чемпионом турнира Masters 1000 в ШанхаеВ Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Masters 1000 -Rolex Shanghai Masters с призовым фондом $9,219,970 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Третья ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (2) взял верх над 21-летним хорватом Борной Чоричем (13), занимающим в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 6:3, 6:4.

За 1 час 36 минут игрового времени Джокович сделал два брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Чорича. На счету Новака семь эйсов при отсутствии двойных ошибок, а его соперник три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была третья победа Новака в трех матчах с Чоричем.

Этот титул стал для Джоковича четвертым на турнире Rolex Shanghai Masters, 32-м на турнирах категории «Мастерс» и 72-м в карьере. За свою победу Новак получит 1000 рейтинговых очков и $1,360,560 призовых.

Теннис. ATP. Masters 1000 - Rolex Shanghai Masters. Шанхай (Китай). Открытые корты, хард. Призовой фонд $9,219,970. Одиночный разряд. 56 участников.
Финал
Новак Джокович (Сербия, 2) – Борна Чорич (Хорватия, 13) – 6:3, 6:4
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