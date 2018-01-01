Гонконг. Даяна Ястремская впервые в карьере стала чемпионкой турнира категории WTA

Теннис. WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.18-летняя украинка(LD), занимающая в мировом рейтинге 102-е место, разгромила 24-ю ракетку мира, 26-летнюю китаянку(6) со счетом 6:2, 6:1.За 1 час 5 минут, проведенные на корте, Ястремская выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Даяны четыре эйса и пять двойных ошибок, а Ван Цян три раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Ястремская завоевала первый в карьере титул на турнире категории WTA, который принес ей 280 рейтинговых очков и $163,265 призовых.Даяна Ястремская (Украина, LG) – Ван Цян (Китай, 6) – 6:2, 6:1