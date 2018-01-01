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Гонконг. Даяна Ястремская впервые в карьере стала чемпионкой турнира категории WTA
Даяна Ястремская впервые в карьере стала чемпионкой турнира категории WTAВ Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

 18-летняя украинка Даяна Ястремская (LD), занимающая в мировом рейтинге 102-е место, разгромила 24-ю ракетку мира, 26-летнюю китаянку Ван Цян (6) со счетом 6:2,  6:1.

За 1 час 5 минут, проведенные на корте, Ястремская выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Даяны четыре эйса и пять двойных ошибок, а Ван Цян три раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

Ястремская завоевала первый в карьере титул на турнире категории WTA, который принес ей 280 рейтинговых очков и $163,265 призовых.

Теннис. WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Даяна Ястремская (Украина, LG) – Ван Цян (Китай, 6) – 6:2, 6:1
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