Каролин Гарсия стала чемпионкой турнира WTA в Тяньцзине

Теннис. WTA International - Tianjin Open. Тяньцзинь (Китай). Хард. Призовой фонд $750 000. Одиночный разряд. 32 участницы.



В Тяньцзине на турнире WTA International - Tianjin Open с призовым фондом $750,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.24-летняя француженка(2) нанесла поражение шестой ракетке мира, 26-летней чешке(1, WC) со счетом 7:6(7), 6:3.Поединок продолжался 1 час 43 минуты. По ходу встречи у соперниц было по шесть брейк-пойнтов, из которых Гарсия реализовала два, а Плишкова – один. На счету победительницы шесть эйсов и три двойные ошибки, а Плишкова восемь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе француженка сравняла счет по личным встречам с Плишковой – 3:3.Для Гарсии этот титул стал первым в сезоне и шестым в карьере. Француженка получит 280 рейтинговых очков и $163,265 призовых.Каролин Гарсия (Франция, 2) – Каролина Плишкова (Чехия, 1) – 7:6(7). 6:3