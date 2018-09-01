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Гонконг. Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финала
Гонконг. Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финалаВ Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.

Пятая ракетка мира, 24-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, потерпела поражение от 26-летней китаянки Ван Цян (6), занимающей в рейтинге WTA 24-е место. Поединок продолжался 1 час 14 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 6:2, 6:4.

Свитолина реализовала два брейк-пойнта из четырех, Ван Цян – пять из семи. На подаче соперницы допустили по одной двойной ошибке, при этом китаянка выполнила один эйс, а Элина ни разу не подала навылет. В их личном противостоянии лидером остается украинка 3:1.

За выход в финал турнира Ван Цян сразится с 13-й ракеткой мира, 25-летней испанкой Гарбинье Мугурусой, которая победила Луксику Кумкхум из Таиланда – 6:2, 7:5.

Напомним, ранее полуфиналисткой стала Даяна Ястремская.

Теннис. WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/4 финала
Элина Свитолина (Украина, 1) – Ван Цян (Китай, 6) – 6:2, 6:4
Чжан Шуай (Китай) – Дарья Гаврилова (Австралия, 7) – 6:1, 6:3
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Луксика Кумкхум (Таиланд) – 6:2, 7:5
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