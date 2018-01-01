Последние новости спорта

11:28 Гонконг. Даяна Ястремская впервые в карьере стала финалисткой турнира WTA 254 | Теннис / Главные новости спорта

11:03 Суд обязал Генпрокуратуру внести дело о неуплате налогов Усиком и братьями Кличко в Единый реестр предварительных расследований 880 | Бокс

10:53 Украину в «Рождественской гонке» представят Юлия Джима и Артем Прима 863 | Биатлон

10:38 Эгис Климас — об Усике, Ломаченко и Гвоздике 911 | Бокс

10:12 Гонконг. Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финала 189 | Теннис / Главные новости спорта

09:55 Украинцы завоевали два серебра и две бронзы в шестой день летних ЮОИ 167 | Новости спорта / Плавание / Главные новости спорта

08:56 Рябинский: В Великобритании заинтересовались Поветкиным 176 | Бокс

08:43 Макгрегор и Нурмагомедов отстранены от боев 807 | Единоборства

08:02 Гонконг. Надежда Киченок не прошла в финал в парном разряде 164 | Теннис