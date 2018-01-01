Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Теннис. WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.102-я ракетка мира, 18-летняя украинка(LD) обыграла 28-летнюю словачку, занимающую в рейтинге WTA 317-ю строчку, со счетом 7:6 (2), 6:2.Теннисистки играли полтора часа. За это время Ястремская реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, Кучова – два из двух. На счету Даяны девять эйсов и шесть двойных ошибок, а соперница ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал турнира Ястремская сыграет или с Дарьей Гавриловой (7) из Австралии, или с китаянкой Чжан Шуай (9).Даяна Ястремская (Украина, LG) – Кристина Кучова (Словакия) – 7:6(2), 6:2