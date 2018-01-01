Свитолина: На корте я была действительно зла, потому что идет борьба в чемпионской гонке

Сегодня, 08:23 0 | Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвертьфинал на турнире в Гонконге. Свитолина обыграла соперницу из квалификации, японку Нао Хибино со счетом



«Я бы не сказала, что почувствовала облегчение, это, вероятно, неподходящее для этого слово, но я была счастлива, что смогла так закончить матч, - отметила Свитолина во время пресс-конференции. - Я завершила игру очень достойно, это определенно придаст мне уверенности на следующий поединок.



Я доминировала со старта. Сегодня я была действительно зла, потому что идёт борьба в чемпионской гонке за Сингапур, и я на самом деле очень сильно хочу туда попасть. Мне нужно усилить свой теннис и показать свою самую лучшую игру. Я все пробую. Сингапур придает мне немного экстра-мотивации, но я стараюсь об этом не думать. Я не хочу, чтобы в моей голове было это давление. Я знаю, что оно есть, но я знаю, что еще четыре игрока находятся в такой же ситуации. Я просто стараюсь выходить на корт и играть так, как я хочу, а дальше сложится, как сложится.



По поводу следующего поединка против Ван Цян, то я помню наш матч на US Open. Я отлично играла, здорово пробивала по мячу. Я играла с ней уже несколько раз, поэтому знаю, чего ожидать. Я просто постараюсь показать свою лучшую игру и играть по-злому, как я играла сегодня. Думаю, это верный путь вперед».

Украинская теннисисткапрокомментировала свой выход в четвертьфинал на турнире в Гонконге. Свитолина обыграла соперницу из квалификации, японку Нао Хибино со счетом 6:0, 6:3 «Я бы не сказала, что почувствовала облегчение, это, вероятно, неподходящее для этого слово, но я была счастлива, что смогла так закончить матч, - отметила Свитолина во время пресс-конференции. - Я завершила игру очень достойно, это определенно придаст мне уверенности на следующий поединок.Я доминировала со старта. Сегодня я была действительно зла, потому что идёт борьба в чемпионской гонке за Сингапур, и я на самом деле очень сильно хочу туда попасть. Мне нужно усилить свой теннис и показать свою самую лучшую игру. Я все пробую. Сингапур придает мне немного экстра-мотивации, но я стараюсь об этом не думать. Я не хочу, чтобы в моей голове было это давление. Я знаю, что оно есть, но я знаю, что еще четыре игрока находятся в такой же ситуации. Я просто стараюсь выходить на корт и играть так, как я хочу, а дальше сложится, как сложится.По поводу следующего поединка против Ван Цян, то я помню наш матч на US Open. Я отлично играла, здорово пробивала по мячу. Я играла с ней уже несколько раз, поэтому знаю, чего ожидать. Я просто постараюсь показать свою лучшую игру и играть по-злому, как я играла сегодня. Думаю, это верный путь вперед».

По материалам: БТУ