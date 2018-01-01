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Свитолина: На корте я была действительно зла, потому что идет борьба в чемпионской гонке
Свитолина: На корте я была действительно зла, потому что идет борьба в чемпионской гонкеУкраинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в четвертьфинал на турнире в Гонконге. Свитолина обыграла соперницу из квалификации, японку Нао Хибино со счетом 6:0, 6:3.

«Я бы не сказала, что почувствовала облегчение, это, вероятно, неподходящее для этого слово, но я была счастлива, что смогла так закончить матч, - отметила Свитолина во время пресс-конференции. - Я завершила игру очень достойно, это определенно придаст мне уверенности на следующий поединок.

Я доминировала со старта. Сегодня я была действительно зла, потому что идёт борьба в чемпионской гонке за Сингапур, и я на самом деле очень сильно хочу туда попасть. Мне нужно усилить свой теннис и показать свою самую лучшую игру. Я все пробую. Сингапур придает мне немного экстра-мотивации, но я стараюсь об этом не думать. Я не хочу, чтобы в моей голове было это давление. Я знаю, что оно есть, но я знаю, что еще четыре игрока находятся в такой же ситуации. Я просто стараюсь выходить на корт и играть так, как я хочу, а дальше сложится, как сложится.

По поводу следующего поединка против Ван Цян, то я помню наш матч на US Open. Я отлично играла, здорово пробивала по мячу. Я играла с ней уже несколько раз, поэтому знаю, чего ожидать. Я просто постараюсь показать свою лучшую игру и играть по-злому, как я играла сегодня. Думаю, это верный путь вперед».
По материалам: БТУ
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