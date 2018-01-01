На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Шанхай. Федерер и Нишикори встретятся в 1/4 финала и другие результаты
Роджер Федерер и Роберто Баутиста-АгутВ Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Masters 1000 -Rolex Shanghai Masters с призовым фондом $9,219,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 37-летний швейцарец Роджер Федерер (1) одолел в трех сетах 30-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута, занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

За 1 час 52 минуты, проведенные на корте, теннисисты взяли по три подачи друг друга. Федерер выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Баутиста-Агут девять раз подал навылет при двух двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 8:0 в пользу швейцарца.

Кеи Нишикори (Япония)В четвертьфинале соперником Федерера будет пятая ракетка мира, 28-летний японец Кеи Нишикори (8), который за 1 час 32 минуты одержал победу над 31-летним американцем Сэмом Куэрри, занимающим в мировом рейтинге 57-е место – 7:6(7), 6:4. 

Нишикори взял одну подачу американца и отыграл его единственный брейк-пойнт. Кеи пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче, а Сэм выполнил 16 эйсов и обошелся без двойных ошибок. Теперь в их противостоянии японец лидирует со счетом 6:4.

Ранее Федерар и Нишикори встречались семь раз, впереди Роджер – 5:2.

Теннис. ATP. Masters 1000 - Rolex Shanghai Masters. Шпнхай (Китай). Открытые корты, хард. Призовой фонд $9,219,970. Одиночный разряд. 56 участников.
Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 6:3, 2:6, 6:4
Кеи Нишикори (Япония, 8) – Сэм Куэрри (США) – 7:6(7), 6:4

Александр Зверев (Германия, 4) – Алекс де Минор  (Австралия) – 6:1, 6:4
Кайл Эдмунд (Великобритания, 11) – Николас Джарри (Чили) – 7:6(5), 6:3

М\эттью Эбден (Австралия, LD)  – Петер Гоёвчик (Германия) – 6:2, 6:3
Борна Чорич (Хорватия, 13) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) – 7:5, отказ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Федерер обыграл Гаске и стал соперником Дель Потро на «Мастерсе» в Шанхае
Федерер стал соперником Долгополова на «Мастерсе» в Шанхае
Федерер и Хаасе встретятся в полуфинале «Мастерса» в Монреале
Майами. Федерер и Бердых встретятся в четвертьфинале
Маррей обыграл Баутисту-Агута в финале «Мастерса» в Шанхае
Федерер вышел в &#188; финала «Мастерса» в Монте-Карло
Федерер выиграл Masters в Шанхае
Шанхай. Федерер вышел в четвертьфинал
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Шанхай. Федерер и Нишикори встретятся в 1/4 финала и другие результаты
Гонконг. Свитолина отдала три гейма Хибино и вышла в 1/4 финала
Джокович и Андерсон встретятся в 1/4 финала на «Мастерсе» в Шанхае
Гонконг. Надежда Киченок стала полуфиналисткой в парном разряде
Гонконг. Ястремская вышла в 1/4 финала

Последние новости спорта

17:35 Бриаторе: Феттель допустил слишком много ошибок 141 | Формула-1

16:48 Шанхай. Федерер и Нишикори встретятся в 1/4 финала и другие результаты 108 | Теннис

16:26 Гонконг. Свитолина отдала три гейма Хибино и вышла в 1/4 финала 162 | Теннис / Главные новости спорта

14:00 Джокович и Андерсон встретятся в 1/4 финала на «Мастерсе» в Шанхае 120 | Теннис

13:38 Гонконг. Надежда Киченок стала полуфиналисткой в парном разряде 106 | Теннис

13:21 Прокунин: Работу выстраиваем так, чтобы выдержать весь сезон на высоком уровне 97 | Биатлон

13:06 Украинская легкоатлетка, завоевавшая серебро ЧЕ-2018, отстранена из-за допинга 135 | Легкая атлетика

12:57 Тренер Уайлдера: Тайсон Фьюри — это кубик Рубика, нам нужно решить эту головоломку 116 | Бокс

12:41 Белью: Когда у меня будет четыре пояса, никто не скажет, что я — андердог 129 | Бокс

12:28 Ломаченко прекратил сотрудничество с тренером по физподготовке 112 | Бокс

Все новости

ФОТО

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

Церемония открытия 56-го конгресса WBC в Киеве (Фото)

Леннокс Льюис vs Виталий Кличко-2: Face to Face! (Фото)

Усик и Белью на пресс-конференции в Манчестере (Фото)

Победа Джошуа над Поветкиным в фотографиях

Александр Усик – Тони Белью: первая дуэль взглядов (Фото, Видео)

Джошуа – Поветкин: взвешивание (Фото, Видео)

ВИДЕО

Хабиб vs Конор (Видео боя)

Виталий Кличко и Маурисио Сулейман спели хит The Beatles на вечере талантов WBC (Видео, Фото)

Феттель блокирует Хэмилтона (Видео)

Смит досрочно победил Гроувза в финале WBSS (Видео нокаута)

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри: Промо-видео боя

Энтони Джошуа vs Александр Поветкин (Видео боя)

Кубок Лэйвера. Джокович попал мячом в Федерера во время парной встречи (Видео)



Топ-новости недели

Гонконг. Свитолина отдала три гейма Хибино и вышла в 1/4 финала
Гимнаст Назар Чепурной – чемпион юношеских ОИ в турнире смешанных команд
Шпажистка Катерина Черний – двукратная чемпионка юношеских ОИ
Иван Тищенко – чемпион юношеских ОИ по академической гребле
Гонконг. Ястремская вышла в 1/4 финала


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2018 (153)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги