Шанхай. Федерер и Нишикори встретятся в 1/4 финала и другие результаты

Теннис. ATP. Masters 1000 - Rolex Shanghai Masters. Шпнхай (Китай). Открытые корты, хард. Призовой фонд $9,219,970. Одиночный разряд. 56 участников.

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Masters 1000 -Rolex Shanghai Masters с призовым фондом $9,219,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 37-летний швейцарец(1) одолел в трех сетах 30-летнего испанца, занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:3, 2:6, 6:4.За 1 час 52 минуты, проведенные на корте, теннисисты взяли по три подачи друг друга. Федерер выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Баутиста-Агут девять раз подал навылет при двух двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 8:0 в пользу швейцарца.В четвертьфинале соперником Федерера будет пятая ракетка мира, 28-летний японец(8), который за 1 час 32 минуты одержал победу над 31-летним американцем, занимающим в мировом рейтинге 57-е место – 7:6(7), 6:4.Нишикори взял одну подачу американца и отыграл его единственный брейк-пойнт. Кеи пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче, а Сэм выполнил 16 эйсов и обошелся без двойных ошибок. Теперь в их противостоянии японец лидирует со счетом 6:4.Ранее Федерар и Нишикори встречались семь раз, впереди Роджер – 5:2.Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 6:3, 2:6, 6:4Кеи Нишикори (Япония, 8) – Сэм Куэрри (США) – 7:6(7), 6:4Александр Зверев (Германия, 4) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:1, 6:4Кайл Эдмунд (Великобритания, 11) – Николас Джарри (Чили) – 7:6(5), 6:3М\эттью Эбден (Австралия, LD) – Петер Гоёвчик (Германия) – 6:2, 6:3Борна Чорич (Хорватия, 13) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) – 7:5, отказ