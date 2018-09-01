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Гонконг. Свитолина отдала три гейма Хибино и вышла в 1/4 финала
Гонконг. Свитолина отдала три гейма Хибино и вышла в 1/4 финалаВ Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Пятая ракетка мира, 24-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, разгромила 23-летнюю японку Нао Хибино, занимающую в мировом рейтинге 125-ю позицию, со счетом 6:0, 6:3.

Встреча длился лишь 57 минут. Свитолина сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. На счету Элины семь эйсов и две двойные ошибки, а Хибино ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в полуфинал турнира Свитолина сыграет против китаянки Ван Цян (6), которая обыграла американку Кристину Макхэйл – 7:5, 6:1.

В личном противостоянии Свитолиной и Ван Цян лидирует украинка – 3:0.

Теннис. WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) – Нао Хибино (Япония) – 6:0, 6:3
Ван Цян (Китай, 6) – Кристина Макхэйл (США) – 7:5, 6:1
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