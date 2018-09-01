Гонконг. Свитолина отдала три гейма Хибино и вышла в 1/4 финала

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16:48 Шанхай. Федерер и Нишикори встретятся в 1/4 финала и другие результаты 108 | Теннис
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12:41 Белью: Когда у меня будет четыре пояса, никто не скажет, что я — андердог 129 | Бокс
12:28 Ломаченко прекратил сотрудничество с тренером по физподготовке 112 | Бокс
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