Гонконг. Свитолина отдала три гейма Хибино и вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участницы.



В Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 24-летняя украинка, посеянная под первым номером, разгромила 23-летнюю японку, занимающую в мировом рейтинге 125-ю позицию, со счетом 6:0, 6:3.Встреча длился лишь 57 минут. Свитолина сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. На счету Элины семь эйсов и две двойные ошибки, а Хибино ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал турнира Свитолина сыграет против китаянки(6), которая обыграла американку– 7:5, 6:1.В личном противостоянии Свитолиной и Ван Цян лидирует украинка – 3:0.Элина Свитолина (Украина, 1) – Нао Хибино (Япония) – 6:0, 6:3Ван Цян (Китай, 6) – Кристина Макхэйл (США) – 7:5, 6:1