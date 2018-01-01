Джокович и Андерсон встретятся в 1/4 финала на «Мастерсе» в Шанхае

Теннис. ATP. Masters 1000 - Rolex Shanghai Masters. Шпнхай (Китай). Открытые корты, хард. Призовой фонд $9,219,970. Одиночный разряд. 56 участников.

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Masters 1000 -Rolex Shanghai Masters с призовым фондом $9,219,970 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 31-летний серб(2) взял верх над 26-летним итальянцем(16), занимающим в рейтинге ATP 21-е место, со счетом 6:4, 6:0.Поединок продолжался 1 час 9 минут. За это время Джокович сделал четыре брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Чеккинато. Новак выполнил семь эйсов и избежал ошибок на подаче, а итальянец три раза подал навылет и допустил столько же двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.За выход в полуфинал соревнований Джокович сыграет против восьмой ракетки мира, 32-летнго(7) из ЮАР, который одержал победу над 15-м номером рейтинге ATP, греком(10) – 6:4, 7:6(1).На данный момент в личном противостоянии Джоковича и Андерсона впереди Новак – 6:1.Новак Джокович (Сербия, 2) –Марко Чеккинато (Италия, 16) – 6:4, 6:0Кевин Андерсон (ЮАР, 7) – Стефанос Циципас (Греция, 10) – 6:4, 7:6(1)