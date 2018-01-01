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Стаховский проиграл Болелли на старте «челленджера» в Италии
Стаховский проиграл Болелли на старте «челленджера» в ИталииВ Ортизее (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Sparkasse Challenger с призовым фондом € 64,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

149-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский потерпел поражение от 33-летнего итальянца Симоне Болелли, занимающего в мировом рейтинге 150-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился победой итальянца со счетом 7:6(4), 6:3. 

Стаховский не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, а Боллели реализовал один брейк-пойнт из трех. Соперники выполнили по пять эйсов и избежали ошибок на подаче. Это была первая победа итальянца в трех встречах с украинцем.

Таким образом, Стаховский продолжит борьбу только в парном разряде, где выступает в дуэте со словаком Лукашем Лацко. В четвертьфинале их соперниками будут третьи сеяные индиец Раджа Пурав (92) и хорват Антонио Санчич (88).
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