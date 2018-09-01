Гонконг. Элина Свитолина вышла во второй круг

Теннис. WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Пятая ракетка мира, 24-летняя украинка, посеянная под первым номером, стартовала с победы над 20-летней австралийкой, занимающей в мировом рейтинге 181-ю строчку, со счетом 6:2:6:3. Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету Элины три эйса и одна двойная ошибка, а Хон четыре раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в четвертьфинал соревнований Свитолина сыграет с японкой(Q), которая выбила из борьбы австралийку– 6:3, 6:3.Ранее Свитолина и Хибино не встречались.Элина Свитолина (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) – 6:2, 6:3Нао Хибино (Япония, Q) - Саманта Стосур (Австралия) – 6:3, 6:3