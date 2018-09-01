Гонконг. Мугуруса стартовала с победы и другие результаты

Теннис. WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open. Гонконг. Хард. Призовой фонд $250 000. Одиночный разряд. 32 участниц.

В Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.13-я ракетка мира, 25-летняя испанкауверенно обыграла 22-летнюю соотечественницу, занимающую в мировом рейтинге 86-е место, со счетом 6:3, 6:1.За 1 час 26 минут, проведенные на корте, Мугуруса взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. Гарбинье выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки, а Соррибес-Тормо ни разу не подала навылет и также дважды ошиблась на подаче. Между собой испанки играли впервые.Во втором круге соперницей Мугурусы будет румынка Ана Богдан, которая одержала полевую победу над американкой Кэролайн Доулхайд (LL) – 6:7(2), 6:3, 7:5.Ранее Мугуруса и Богдан встречались один раз, и тогда сильнее была испанка.Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:3, 6:1Ана Богдан (Румыния) – Кэролайн Доулхайд (США, LL) – 6:7(2), 6:3, 7:5Чжан Шуай (Китай) – Сабина Шарипова (Узбекистан, Q) – 6:3, 7:6(3)Ван Цян (Китай) – Лин Чжан (Гонконг) – 6:0, 6:2Дарья Гаврилова (Австралия, 7) – Зарина Дияс (Казахстан) – 3:6, 7:5, 6:2Кристина Макхэйл (США) – Эдис Вон Чун (Гонконг) – 6:7(2), 6:2, 6:1Моника Никулеску (Румыния) – Онс Жабер (Тунис, Q) – 4:6, 7:6(0), 6:4Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) – Бибиан Схофс (Нидерланды, Q) – 6:4, 6:3