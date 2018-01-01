Шанхай. Раонич и Вавринка потерпели поражения на старте и другие результаты

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В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Masters 1000 -Rolex Shanghai Masters с призовым фондом $9,219,970 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Не смогли преодолеть барьер первого круга канадец Милош Раонич (14), швейцарец Стэн Варинка (WC), аргентинец Диего Шварцман (9).



Теннис. ATP. Masters 1000 - Rolex Shanghai Masters. Шпнхай (Китай). Открытые корты, хард. Призовой фонд $9,219,970. Одиночный разряд. 56 участников.



Первый круг

Сэм Куэрри (США) – Диего Шварцман (Аргентина, 9) – 6:3, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, 10) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:6 (4), 4:6, 6:4

Андреас Сеппи (Италия) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:4

Маккензи Макдональд (США, Q) – Милош Раонич (Канада, 14) – 6:3, 5:7, 6:3

Борна Чорич (Хорватия, 13) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 4:6, 6:4, 6:3

Брэдли Клан (США, Q) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:4, 6:3

Марко Чеккинато (Италия, 16) – Жиль Симон (Франция) – 6:7 (4), 6:4, 7:6 (2)

Тэйлор Фритц (США, Q) – Робин Хаасе (Голландия) – 6:3, 7:6 (3)

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – 6:3, 6:4

Мэттью Эбден (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 3:4, 6:4, 6:3

Марко Чеккинато (Италия) – Жиль Симон (Франция) – 6:7(4), 6:4, 7:6(2)

У Ибин (Китай) – Ли Чжэ (Китай) – 7:6(5), 6:2





В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Masters 1000 -Rolex Shanghai Masters с призовым фондом $9,219,970 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Не смогли преодолеть барьер первого круга канадец Милош Раонич (14), швейцарец Стэн Варинка (WC), аргентинец Диего Шварцман (9).Сэм Куэрри (США) – Диего Шварцман (Аргентина, 9) – 6:3, 6:4Стефанос Циципас (Греция, 10) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:6 (4), 4:6, 6:4Андреас Сеппи (Италия) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:4Маккензи Макдональд (США, Q) – Милош Раонич (Канада, 14) – 6:3, 5:7, 6:3Борна Чорич (Хорватия, 13) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 4:6, 6:4, 6:3Брэдли Клан (США, Q) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:4, 6:3Марко Чеккинато (Италия, 16) – Жиль Симон (Франция) – 6:7 (4), 6:4, 7:6 (2)Тэйлор Фритц (США, Q) – Робин Хаасе (Голландия) – 6:3, 7:6 (3)Роберто Баутиста Агут (Испания) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4Мартон Фучович (Венгрия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – 6:3, 6:4Мэттью Эбден (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 3:4, 6:4, 6:3Марко Чеккинато (Италия) – Жиль Симон (Франция) – 6:7(4), 6:4, 7:6(2)У Ибин (Китай) – Ли Чжэ (Китай) – 7:6(5), 6:2