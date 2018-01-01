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17:54 Шанхай. Раонич и Вавринка потерпели поражения на старте и другие результаты 90 | Теннис

17:16 Причина ослабления Ferrari – внутренний конфликт? 99 | Формула-1

16:30 Гонконг. Свитолина потерпела поражение на старте парного разряда 109 | Теннис

16:12 Гонконг. Надежда Киченок вышла во второй круг после победы над первой парой турнира 81 | Теннис

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13:51 Реакция зарубежной прессы на скандальный бой: Хабиб все испортил 127 | Единоборства

13:29 Обозреватель USA Today: Поведение Хабиба после победы над Конором было дебильным 117 | Единоборства

13:18 Бой Фьюри – Уайлдер может оказаться под угрозой срыва 160 | Бокс