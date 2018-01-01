На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Гонконг. Надежда Киченок вышла во второй круг после победы над первой парой турнира
Гонконг. Надежда Киченок вышла во второй круг, после победы над первой парой турнираВ Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок (36-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Анастасия Родионова (49) из Австралии нанесли поражение первым сеяным представительница Тайваня Чан Хао-Цзин (26) и Ян Чжаосюан (29) со счетом 6:4, 6:3.

За 1 час 12 минут игрового времени Киченок и Родионова выиграли пять геймов на приеме и проиграли два на своей подаче. На их счету один эйс и три двойные ошибки, а соперницы ни разу не подали навылет и совершили четыре двойных.

В  четвертьфинале соперницами Киченок и Родионовой станут сильнейшие в противостоянии Нао Хибино (Япония) / Оксана Калашникова (Грузия) – Далила Якупович (Словения) / Рената Воракова (Чехия).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Надежда Киченок и Анастасия Родионова проиграли первым сеяным
Стамбул. Надежда Киченок и Далила Якупович выиграли турнир в парном разряде
Страсбург. Надежда Киченок вышла в полуфинал в парном разряде
US Open. Надежда Киченок вышла во второй круг в парном разряде
Australian Open. Надежда Киченок и Анастасия Родионова на старте обыграли седьмых сеяных
Токио. Надежда Киченок не пробилась в 1/4 финала в парном разряде
Стамбул. Надежда Киченок вышла в финал в парном разряде
Монтерей. Надежда Киченок и Далила Якупович проиграли в финале
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Шанхай. Раонич и Вавринка потерпели поражения на старте и другие результаты
Гонконг. Свитолина потерпела поражение на старте парного разряда
Гонконг. Надежда Киченок вышла во второй круг после победы над первой парой турнира
Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире в Гонконге
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях

Последние новости спорта

18:43 Биатлон. Календарь Кубка мира 2018/19. Расписание ЧМ в Эстерсунде 106 | Биатлон

17:54 Шанхай. Раонич и Вавринка потерпели поражения на старте и другие результаты 89 | Теннис

17:16 Причина ослабления Ferrari – внутренний конфликт? 99 | Формула-1

16:30 Гонконг. Свитолина потерпела поражение на старте парного разряда 108 | Теннис

16:12 Гонконг. Надежда Киченок вышла во второй круг после победы над первой парой турнира 81 | Теннис

15:51 Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире в Гонконге 93 | Теннис

13:51 Реакция зарубежной прессы на скандальный бой: Хабиб все испортил 127 | Единоборства

13:29 Обозреватель USA Today: Поведение Хабиба после победы над Конором было дебильным 117 | Единоборства

13:18 Бой Фьюри – Уайлдер может оказаться под угрозой срыва 160 | Бокс

12:34 Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях 297 | Теннис

Все новости

ФОТО

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

Церемония открытия 56-го конгресса WBC в Киеве (Фото)

Леннокс Льюис vs Виталий Кличко-2: Face to Face! (Фото)

Усик и Белью на пресс-конференции в Манчестере (Фото)

Победа Джошуа над Поветкиным в фотографиях

Александр Усик – Тони Белью: первая дуэль взглядов (Фото, Видео)

Джошуа – Поветкин: взвешивание (Фото, Видео)

ВИДЕО

Хабиб vs Конор (Видео боя)

Виталий Кличко и Маурисио Сулейман спели хит The Beatles на вечере талантов WBC (Видео, Фото)

Феттель блокирует Хэмилтона (Видео)

Смит досрочно победил Гроувза в финале WBSS (Видео нокаута)

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри: Промо-видео боя

Энтони Джошуа vs Александр Поветкин (Видео боя)

Кубок Лэйвера. Джокович попал мячом в Федерера во время парной встречи (Видео)



Топ-новости недели

Олег Вередыба – бронзовый призер юношеских Олимпийских игр по дзюдо
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Японии
Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора
Женская сборная Украины - серебряный призер Всемирной шахматной олимпиады
Владимир Кличко: Супертяжелый дивизион сейчас очень захватывающий


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2018 (111)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги