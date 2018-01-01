Гонконг. Надежда Киченок вышла во второй круг после победы над первой парой турнира

В Гонконге на турнире WTA International - Prudential Hong Kong Tennis Open с призовым фондом $250 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Надежда Киченок (36-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(49) из Австралии нанесли поражение первым сеяным представительница Тайваня(26) и(29) со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 12 минут игрового времени Киченок и Родионова выиграли пять геймов на приеме и проиграли два на своей подаче. На их счету один эйс и три двойные ошибки, а соперницы ни разу не подали навылет и совершили четыре двойных.В четвертьфинале соперницами Киченок и Родионовой станут сильнейшие в противостоянии Нао Хибино (Япония) / Оксана Калашникова (Грузия) – Далила Якупович (Словения) / Рената Воракова (Чехия).