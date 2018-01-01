Басилашвили стал чемпионом турнира в Пекине, обыграв в финале Дель Потро

Теннис. ATP500 - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $3,401,860. Одиночный разряд. 32 участника.

В Пекине (Китай) на турнире ATP500 - China Open с призовым фондом $3 401 860 в одиночном разряде состоялся финальный матч.26-летний грузин, занимающий в рейтинге ATP 34-е место, нанес поражение четвертой ракетке мира, 30-летнему аргентинцу, посеянному под первым номером, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 39 минут, проведенные на корте, Басилашвили взял две подачи Дель Потро и отыграл все семь имевшихся у него брейк-пойнтов. Николоз три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче, а Хуан Мартин выполнил одиннадцать эйсов при отсутствии двойных ошибок. Теперь счет по их личным встречам стал равный – 1:1.Титул, завоеванный на турнире China Open, стал для Басилашвили вторым в карьере, принеся ему 500 рейтинговых очков и $733,320 призовых.Николоз Басилашвили (Грузия) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 1) – 6:4, 6:4