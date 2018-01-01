Каролин Возняцки стала победительницей турнира China Open

Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $8,285,274. Одиночный разряд. 60 участниц.

В Пекине (Китай) на турнире WTA Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 28-летняя датчанка(2) уверенно обыграла свою ровесницу из Латвии, занимающую в рейтинге WTA 20-е место, со счетом 6:3, 6:3.Теннисистки играли 1 час 27 минут. Возняцки выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Каролин выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, а Севастова ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это была первая победа латвийской теннисистки в пяти встречах с датчанкой.Для Возняцки этот титул стал третьи в сезоне и 30-и в карьере.Каролин Возняцки (Дания, 2) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 6:3