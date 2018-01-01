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Токио. Даниил Медведев в финале обыграл Кеи Нишикори
Токио. Даниил Медведев в финале обыграл Кеи НишикориВ Токио (Япония) на турнире ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018 с призовым фондом $1,928,580 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Прошедший через квалификацию 22-летний россиянин Даниил Медведев, занимающий в мировом рейтинге 32-е место,  нанес поражение 12-й ракетке мира, 28-летнему японцу Кеи Нишикори, посеянному под третьим номером, со счетом 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 3 минуты. За это время Медведев реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных и отыграл единственный брейк-понт, имевшийся у Нишикори. На счету победителя восемь эйсов и одна двойная ошибка, а японец четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. После этой встречи счет в их личных встречах стал равный – 1:1.

Для Медведева титул, завоеванный на турнире в Токио, стал третьим в карьере.

Теннис. ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018. Токио (Япония). Хард (зал). Призовой фонд $1,928,580. Одиночный разряд. 32 участника.
Финал
Даниил Медведев (Россия) – Кеи Нишикори (Япония, 3) – 6:2, 6:4
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