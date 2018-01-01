Каролин Возняцки стала второй финалисткой турнира China Open

Вчера, 16:54 102 | Теннис

В Пекине (Китай) на турнире WTA Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Вторая ракетка мира, 28-летняя датчанка Каролин Возняцки (2) уверенно обыграла 26-летнюю китаянку Ван Цян, занимающую в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:1, 6:3.



За 1 час 22 минуты, проведенные на корте Возняцки выиграла пять геймов на подаче Цян и проиграла один на своей. На счету Каролин один эйс и одна двойная ошибка, а соперницf ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии датчанка лидирует со счетом 4:1.



За титул на турнире China Open Возняцки поспорит с



Теннис. WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд $8,285,274. Одиночный разряд. 60 участниц.

1/2 финала

Каролин Возняцки (Дания, 2) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 6:3 В Пекине (Китай) на турнире WTA Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Вторая ракетка мира, 28-летняя датчанка(2) уверенно обыграла 26-летнюю китаянку, занимающую в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:1, 6:3.За 1 час 22 минуты, проведенные на корте Возняцки выиграла пять геймов на подаче Цян и проиграла один на своей. На счету Каролин один эйс и одна двойная ошибка, а соперницf ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии датчанка лидирует со счетом 4:1.За титул на турнире China Open Возняцки поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии. Ранее теннисистки встречались четыре раза, но пока Севастовой не удавалось победить датчанку.Каролин Возняцки (Дания, 2) – Ван Цян (Китай) – 6:1, 6:3