Токио. Нишикори обыграл Гаске и стал вторым финалистом

Сегодня, 12:47 0 | Теннис

В Токио (Япония) на турнире ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



12-я ракетка мира, 28-летний японец Кеи Нишикори (3) в двух сетах обыграл 32-летнего француза Ришара Гаске (8), занимающего в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 7:6(2), 6:1.



Матч продолжался полтора часа. За это время Нишикори реализовал три брейк-пойнта из восьми и не позволил Гаске заработать ни одного брейк-пойнта. Кеи выполнил десять эйсов и избежал ошибок на подаче, а Гаске семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Француз остается лидером их личного противостояния – 7:3.



В финале соперником Нишикори будет россиянин



Теннис. ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018. Токио (Япония). Хард (зал). Призовой фонд $1,928,580. Одиночный разряд. 32 участника.

1/2 финала

Кеи Нишикори (Япония, 3) – Ришар Гаске (Франция, 8) – 7:6(2), 6:1 В Токио (Япония) на турнире ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.12-я ракетка мира, 28-летний японец(3) в двух сетах обыграл 32-летнего француза(8), занимающего в мировом рейтинге 25-е место, со счетом 7:6(2), 6:1.Матч продолжался полтора часа. За это время Нишикори реализовал три брейк-пойнта из восьми и не позволил Гаске заработать ни одного брейк-пойнта. Кеи выполнил десять эйсов и избежал ошибок на подаче, а Гаске семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Француз остается лидером их личного противостояния – 7:3.В финале соперником Нишикори будет россиянин Даниил Медведев . Ранее они встречались один раз, и тогда победил японец.Кеи Нишикори (Япония, 3) – Ришар Гаске (Франция, 8) – 7:6(2), 6:1