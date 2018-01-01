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Надаль: Федерер — один из лучших игроков на грунте в истории тенниса
Надаль: Федерер — один из лучших игроков на грунте в истории теннисаИспанский теннисист Рафаэль Надаль отдал должное швейцарцу Роджеру Федереру. Вопреки устоявшемуся мнению, согласно которому Федерер играет неудачно на грунте, Надаль назвал швейцарца одним из лучших игроков на этом покрытии.

«Смог бы Федерер успешно конкурировать с Бьорном Боргом на грунте? Ответить на этот вопрос сложно, как сейчас сравнивать разные эры?, — цитирует Надаля Tennis World USA - Борг долгое время доминировал. То, чего он добился на грунте, на траве, на любом покрытии, просто невероятно. Он великий чемпион. Роджер Федерер также является великим чемпионом, фантастическим игроком, в том числе на грунте. Он выходил в финалы «Ролан Гаррос» в 2006, 2007, 2008 годах, выиграл турнир в 2009 году и снова сыграл в финале в 2011-м.

Я не знаю игроков, которые бы добирались до финальных раундов Открытого чемпионата Франции по теннису так часто. Поэтому я считаю Федерера одним из сильнейших игроков на грунте в истории».
По материалам: Чемпионат.com
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