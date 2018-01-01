Надаль: Федерер — один из лучших игроков на грунте в истории тенниса

Испанский теннисистотдал должное швейцарцу. Вопреки устоявшемуся мнению, согласно которому Федерер играет неудачно на грунте, Надаль назвал швейцарца одним из лучших игроков на этом покрытии.«Смог бы Федерер успешно конкурировать с Бьорном Боргом на грунте? Ответить на этот вопрос сложно, как сейчас сравнивать разные эры?, — цитирует Надаля Tennis World USA - Борг долгое время доминировал. То, чего он добился на грунте, на траве, на любом покрытии, просто невероятно. Он великий чемпион. Роджер Федерер также является великим чемпионом, фантастическим игроком, в том числе на грунте. Он выходил в финалы «Ролан Гаррос» в 2006, 2007, 2008 годах, выиграл турнир в 2009 году и снова сыграл в финале в 2011-м.Я не знаю игроков, которые бы добирались до финальных раундов Открытого чемпионата Франции по теннису так часто. Поэтому я считаю Федерера одним из сильнейших игроков на грунте в истории».