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Пекин. Севастова не пустила Осаку в финал
Пекин. Севастова не пустила Осаку в финалВ Пекине (Китай) на турнире WTA Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

28-летняя Анастасия Севастова из Латвии, занимающая в мировом рейтинге 20-е место, нанесла поражение шестой ракетке мира, 20-летней японке Наоми Осаке (8) со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 31 минуту, проведенные на корте, Севастова реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных и не удержала одну свою подачу. На счету Анастасии девять эйсов и одна двойная ошибка, а Осака три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. После этой победы Севастова стала лидером их личного противостояния – 2:1.

За титул Севастова поспорит либо с датчанкой Каролин Возняцки (2), либо с китаянкой Ван Цян.

Теннис WTA Premier Mandatory - China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд 8,285,274. Одиночный разряд. 60 участниц.
1/2 финала
Анастасия Севастова (Латвия) – Наоми Осака (Япония, 8) – 6:4, 6:4
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