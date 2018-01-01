Возняцки и Квитова отобрались на итоговый турнир WTA

Датчанкаи чешкаотобрались на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Сингапуре. Об этом сообщает официальный сайт Тура.Это стало известно после того, как соотечественница Квитовой Катерина Синякова обыграла голландку Кики Бертенс (6:4, 6:3) в матче 1/8 финала турнира China Open в Пекине (Китай), а Возняцки оказалась сильнее эстонской теннисистки Анетт Контавейт (7:5, 6:4).В нынешнем сезоне Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. Квитова выиграла пять турниров WTA.Ранее путёвки на Итоговый турнир WTA в Сингапуре завоевали румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер и японка Наоми Осака.Итоговый турнир WTA с 2014 года проводился в Сингапуре, контракт теннисной организации с городом истекает после 2018 года. Со следующего сезона соревнования будут проходить в китайском Шэньчжэне.В турнире сезона принимают участие восемь лучших теннисисток года и восемь пар.Восемь побед в финалах WTA одержала представлявшая Чехословакию и США Мартина Навратилова, по пять титулов у американки Серены Уильямс и немки Штеффи Граф.Итоговый турнир WTA в Сингапуре пройдет с 21 по 28 октября.