Илья Марченко не смог доиграть матч 1/4 финала на турнире в Алматы

Теннис. ATP Challenger Tour - Almaty II Challenger. Алматы (Казахстан). Хард. Призовой фонд $50,000. Одиночный разряд. 32 участника.

В Алматы (Казахстан) на турнире ATP Challenger Tour - Almaty II Challenger с призовым фондом $50,000 проходят матчи 1/4 финала.Прошедший через квалификацию 31-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 1004-ю строчку, не смог доиграть матч против 77-й ракетки мира, третьего сеяного боснийца. При счете 7:5, 4:2 в пользу соперника украинец отказался продолжать борьбу.Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Марченко выполнил три эйса при восьми двойных ошибках и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся у него. Башич сделал два брейка и восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.За выход в финал турнира Башич сыграет против серба Николы Милоевича, который был сильнее голлнадца Скотта Грикспура - 7:5, 6:2.Мирза Башич (Босния и Герцоговина, 3) – Илья Марченко (Украина, Q) – 7:5, 4:2 отказНикола Милоевич (Сербия) – Скотт Грикспур (Нидерланды) – 7:5, 6:2