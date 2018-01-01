На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Илья Марченко не смог доиграть матч 1/4 финала на турнире в Алматы
Илья Марченко не смог доиграть матч 1/4 финала на турнире в АлматыВ Алматы (Казахстан) на турнире ATP Challenger Tour - Almaty II Challenger с призовым фондом $50,000 проходят матчи 1/4 финала.

Прошедший через квалификацию 31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 1004-ю строчку, не смог доиграть матч против 77-й ракетки мира, третьего сеяного боснийца Мирзы Башича. При счете 7:5, 4:2 в пользу соперника украинец отказался продолжать борьбу.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Марченко выполнил три эйса при восьми двойных ошибках и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся у него. Башич сделал два брейка и восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в финал турнира Башич сыграет против серба Николы Милоевича, который был сильнее голлнадца Скотта Грикспура - 7:5, 6:2.

Теннис. ATP Challenger Tour - Almaty II Challenger. Алматы (Казахстан). Хард. Призовой фонд $50,000. Одиночный разряд. 32 участника.

1/4 финала
Мирза Башич (Босния и Герцоговина, 3) – Илья Марченко (Украина, Q) – 7:5, 4:2 отказ
Никола Милоевич (Сербия) – Скотт Грикспур (Нидерланды) – 7:5, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Илья Марченко вышел в 1/4 финала на турнире в Алматы
Илья Марченко выбывает в первом круге на челленджере в Реканати
Илья Марченко не смог пробиться в финал на челленджере в Орлеане
Илья Марченко вышел в 1/4 финала на челленджере в Орлеане
Илья Марченко с трудом пробился в полуфинал на турнире в Измире
Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Южной Корее
Марченко не смог доиграть матч первого круга на челленджере во французском Бресте
Марченко вышел во второй круг на челленджере в Братиславе
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Возняцки и Квитова отобрались на итоговый турнир WTA
Илья Марченко не смог доиграть матч 1/4 финала на турнире в Алматы
Александра Крунич: Свитолина не в той форме, в которой была в прошлом году
Федерер и Серена Уильямс сыграют друг против друга на Кубке Хопмана-2019
Пекин. Надежда и Людмила Киченок выбыли во втором круге парного турнира

Последние новости спорта

18:42 Формула-1. Гран-при Японии: Превью этапа 168 | Формула-1

18:06 «Вашингтон» подаст в НХЛ апелляцию на дисквалификацию Уилсона 172 | Хоккей

17:35 Возняцки и Квитова отобрались на итоговый турнир WTA 194 | Теннис

17:05 Команда Формулы-1 Force India была продана за $117 млн 127 | Формула-1

16:54 Олимпийский чемпион отрекся от теории плоской Земли 128 | Баскетбол

14:04 Беринчик может вернуться на ринг в декабре 182 | Бокс

13:49 Макгрегор согласен провести реванш с Мейвезером по правилам бокса 125 | Бокс

13:33 Илья Марченко не смог доиграть матч 1/4 финала на турнире в Алматы 135 | Теннис

12:26 Хаккинен: Победа досталась Льюису, но добыл ее Валттери 147 | Формула-1

12:11 Виталий Кличко и Маурисио Сулейман спели хит The Beatles на вечере талантов WBC (Видео, Фото) 640 | Бокс / Видео

Все новости

ФОТО

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

Церемония открытия 56-го конгресса WBC в Киеве (Фото)

Леннокс Льюис vs Виталий Кличко-2: Face to Face! (Фото)

Усик и Белью на пресс-конференции в Манчестере (Фото)

Победа Джошуа над Поветкиным в фотографиях

Александр Усик – Тони Белью: первая дуэль взглядов (Фото, Видео)

Джошуа – Поветкин: взвешивание (Фото, Видео)

ВИДЕО

Виталий Кличко и Маурисио Сулейман спели хит The Beatles на вечере талантов WBC (Видео, Фото)

Феттель блокирует Хэмилтона (Видео)

Смит досрочно победил Гроувза в финале WBSS (Видео нокаута)

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри: Промо-видео боя

Энтони Джошуа vs Александр Поветкин (Видео боя)

Кубок Лэйвера. Джокович попал мячом в Федерера во время парной встречи (Видео)

Николай Валуев о бое Джошуа – Поветкин (Видео)



Топ-новости недели

Владимир Кличко: Супертяжелый дивизион сейчас очень захватывающий
НХЛ. «Вашингтон» стартовал с победы над «Бостоном», «Монреаль» в овертайме проиграл «Торонто» и другие результаты (+Видео)
Илья Марченко вышел в 1/4 финала на турнире в Алматы
Елена Костевич признана лучшей спортсменкой сентября в Украине
Виталий и Владимир Кличко внесены в книгу рекордов Гиннесса


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2018 (49)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги