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Александра Крунич: Свитолина не в той форме, в которой была в прошлом году
Александра Крунич: Свитолина не в той форме, в которой была в прошлом годуВ матче первого круга турнира в Пекине Premier Mandatory - China Open  хорватка Александра Крунич уступала Элине Свитолиной 0:6, 0:3, однако сумела сравнять счёт по сетам и выиграть встречу на тай-брейке – 6:6, 6:4, 7:6(4).
 
«В моей победе нет никаких секретов, цитирует Крунич Tennismash. - Я знаю, как играют другие теннисистки, и все вещи являются очевидными. Также мне кажется, что сейчас она физически выглядит по-другому, она сильно похудела. Из того, что я могла видеть во время матча, она не была в своей лучшей форме. Сейчас она находится не в той форме, в которой была в прошлом году.

Также не секрет, что я стараюсь и бегаю за каждым мячом, но я не подаю каждый раз со скоростью 190 км/час. Никого не удивит то, что я выйду на корт и не буду подавать с такой скоростью [смеётся]. Также всё зависит от определённого дня. Наверное, перед нашим матчем она не думала, что я буду проигрывать 9-0 по геймам».
По материалам: БТУ
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