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Федерер и Серена Уильямс сыграют друг против друга на Кубке Хопмана-2019
Федерер и Серена сыграют друг против друга на Кубке Хопмана-2019Состоялась жеребьёвка Кубка Хопмана - традиционного командного выставочного теннисного турнира, который пройдет в Перте, (Австралия) с 29 декабря 2018 по 5 января 2019.

В турнире принимают участие команды из восьми стран. Команды и игроки приглашаются организаторами на свой выбор. Каждая национальная команда состоит из теннисиста и теннисистки. Каждый матч между двумя странами состоит из трёх игр: один женский одиночный матч, один мужской одиночный матч и один матч в миксте.

Группа А
Франция: Люка Пуй и Ализе Корне;
Испания: Давид Феррер и Гарбинье Мугуруса;
Германия: Саша Зверев и Анжелик Кербер;
Австралия: Мэтью Эбден и Эшли Барти.

Группа B
Великобритания: Кэмерон Норри и Кэти Боултер;
Греция: Стефанос Циципас и Мария Саккари;
Швейцария: Роджер Федерер и Белинда Бенчич;
США: Фрэнсис Тиафу и Серена Уильямс.

Матч США – Швейцария, в котором друг против друга сыграют Серена Уильямс и Роджер Федерер, состоится вечером 1 января.
По материалам: Hopmancup
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