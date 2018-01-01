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Пекин. Надежда и Людмила Киченок выбыли во втором круге парного турнира
Пекин. Надежда и Людмила Киченок выбыли во втором круге парного турнираВ Пекине (Китай) на турнире WTA Premier Mandatory - China Open с призовым фондом $8,285,274 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Надежда Киченок (36-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница австралийка Анастасия Родионова (50) проиграли третьим сеяным канадке Габриэле Дабровски (11) и китаянке Сю Ифань (14) со счетом 5:7, 1:6.

За 1 час 12 минут игрового времени Киченок и Родионова сделали два брейка и упустили пять своих подач. Эйсов в матче не было, при этом Надежда и Анастасия совершили пять двойных ошибок, а их соперницы – три. 

Людмила Киченок (34) в дуэте с Катариной Среботник (25) из Словении уступили, посеянным под седьмым номером чешке Люси Градецкой (38) и россиянке Екатерине Макаровой (4). Поединок длился 1 час 33 минуты и завершился в пользу чешки с россиянкой со счетом 3:6, 6:4, 11:9.

Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. На счету Людмилы и Катарины один эйс и три двойные ошибки, а победительницы три раза подали навылет и совершили четыре двойных ошибки.

Напомним, в одиночном разряде Леся Цуренко в первом круге победила немку Андреа Петкович - 6:2, 7:6(2), а матч второго круга против другой немки, Юлии Гёргес (10) не смогла доиграть из-за проблем со спиной - 4:6, 6:4, 2-2, отказ).
Элина Свитолина (6) проиграла в первом круге 62-му номеру рейтинга WTA Александре Крунич из Хорватии – 6:0, 4:6, 6:7(4).
Даяна Ястремская также не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв китаянке Чжэй Сансай – 4:6, 3:6.

Таким образом, на турнире China Open и в одиночном и в парном разрядах украинских теннисисток не осталось.
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