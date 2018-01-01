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Орлеан. Стаховский зачехлил ракетку в 1/4 финала
Орлеан. Стаховский зачехлил ракетку в 1/4 финалаВ Орлеане (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Open d'Orleans с призовым фондом € 43, 000 проходят матчи 1/4 финала. 

32-летний украинец Сергей Стаховский (WC), занимающий в мировом рейтинге 148-е место, потерпел поражение от 78-й ракетки мира, 29-летнего Аляжа Бедене (2) из Словении. Поединок продолжался 1 час 50 минут и завершился в пользу словенца со счетом 7:6(7), 6:4.

Стаховский сделал один брейк и упустил две своих подачи. На счету Сергея десять эйсов и три двойные ошибки, а соперник шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Ранее Стаховский и Бедене не встречались.

Стаховский покидает  турнир, заработав 25 рейтинговых очков и €3,710 призовых.

Напомним, на старте парного турнира Сергей Стаховский (231-й в парном рейтинге ATP) и словак Филип Полашек (186) проиграли вторым сеяным - немцу Тиму Путцу (62) и французу Хьюго Нису (80) – 4:6, 6:3, 3:10.

В полуфинале Бедене сыграет против француза Кенни Де Шеппера, который победил шведа Элиаша Имера – 7:6(3), 7:5

Теннис. ATP Challenger Tour - Open d'Orleans. Орлеан (Франция). Хард. Призовой фонд € 43,000. Одиночный разряд. 32 участника.
1/4 финала
Сергей Стаховский (Украина, WC) – Аляж Бедене (Словения, 2) – 7:6(7), 7:5
Кенни Де Шеппер (Франция) – Элиаш Имер (Швеция) – 7:6(3), 7:5
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