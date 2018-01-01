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Роджер Федерер назвал обладателя лучшей подачи в истории тенниса
Роджер Федерер назвал обладателя лучшей подачи в истории теннисаШвейцарец Роджер Федерер прокомментировал карьеру одного из своих кумиров — американца Пита Сампраса.

«Карьера Сампраса невероятна, – цитирует Федерера Tennis World USA.. Он семь раз побеждал на Уимблдоне и пять — на Открытом чемпионате США. Его последнюю победу на US Open я не забуду никогда – он обыграл своего главного соперника Агасси.

Думаю, Пит обладает лучшей подачей из тех, что мы когда-либо видели. Сегодня тоже есть много игроков с хорошим вводом мяча в игру, но то, как Сампрас использовал подачу и развивал атаку, невероятно».

Сампрас – 14-кратный победитель турниров «Большого шлема». Больше него побед на мэйджорах одержали только Рафаэль Надаль (17) и Роджер Федерер (20). Серб Новак Джокович добыл свой 14-й трофей на минувшем US Open.
По материалам: Чемпионат.com
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