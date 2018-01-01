Ташкент. Катерина Козлова выбыла в полуфинале

Теннис. WTA International - Tashkent Open.Ташкент (Узбекистан). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Ташкенте (Узбекистан) на турнире WTA International - Tashkent Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде состоялись полуфинальные матчи.119-я ракетка мира, 24-летняя украинкапроиграла прошедшей через квалификацию 17-летней россиянке, занимающей в рейтинге WTA 132-е место. Поединок длился лишь 56 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:3.Козлова реализовали два брейк-пойнта из трех, Потапова – пять из шести. Катерина выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки против одного эйса и шести двойных у соперницы. Теперь в их личном противостоянии россиянка лидирует со счетом 2:0.Козлова покидает турнир Tashkent Open, заработав 110 рейтинговых очков и $11,500 призовых.Напомним, в парном разряде Козлова в дуэте с россиянкой Верой Звонаревой завершили выступление в 1/4 финала.В финале соперницей Потаповой будет 24-летняя соотечественница, занимающая в мировом рейтинге 299-ю строчку. Гаспарян стала финалисткой после победы над 94-й ракеткой мира, 28-летней немкой– 4:6, 6:1, 7:5.Ранее Потапова и Гаспарян встречались один раз, и тогда сильнее была Анастасия.Катерина Козлова (Украина) – Анастасия Потапова (Россия, Q) – 6:2, 6:3Маргарита Гаспарян (Россия, SR) – Мона бартель (Германия) – 4:6, 6:1, 7:5