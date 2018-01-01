Ташкент. Катерина Козлова не прошла в полуфинал в парном разряде

В Ташкенте (Узбекистан) на турнире WTA International - Tashkent Open с призовым фондом $226,750 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(290-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка В(55) проиграли второй паре турнира – японке(70) и(62) из Грузии. Поединок продолжался 1 час 22 минуты и завершился в пользу Хибино и Калашниковой со счетом 6:4, 6:2.За время, проведенное на корте Козлова и Звонарева сделали два брейка и упустили четыре своих подачи. Катерина и Вера ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у соперниц.Напомним, сегодня в одиночном разряде Катерина Козлова вышла в полуфинал, где сыграет с 17-летней россиянкой Анастасией Потаповой, занимающей в рейтинге WTA 132-ю строчку. Россиянка выбила из борьбы Далилу Якупович (8) из Словении – 7:5, 2:6, 6:1.Ранее Козлова и Потапова встречались один раз, и тогда сильнее была россиянка.