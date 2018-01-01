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Ташкент. Катерина Козлова не прошла в полуфинал в парном разряде
Ташкент. Катерина Козлова не прошла в полуфинал в парном разрядеВ Ташкенте (Узбекистан) на турнире WTA International - Tashkent Open с призовым фондом $226,750 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Катерина Козлова (290-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Вера Звонарева (55) проиграли второй паре турнира – японке Нао Хибино (70) и Оксане Калашниковой (62) из Грузии. Поединок продолжался 1 час 22 минуты и завершился в пользу Хибино и Калашниковой со счетом 6:4, 6:2.

За время, проведенное на корте Козлова и Звонарева сделали два брейка и упустили четыре своих подачи. Катерина и Вера ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у соперниц.

Напомним, сегодня в одиночном разряде Катерина Козлова вышла в полуфинал, где сыграет с 17-летней россиянкой Анастасией Потаповой, занимающей в рейтинге WTA 132-ю строчку. Россиянка выбила из борьбы Далилу Якупович (8) из Словении – 7:5, 2:6, 6:1.
Ранее Козлова и Потапова встречались один раз, и тогда сильнее была россиянка.
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