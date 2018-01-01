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Ухань. Павлюченкова и Цибулкова вышли в 1/4 финала, Возняцки, Кербер и Квитова зачехлили ракетки
Каролин Возняцки (Дания)В Ухане (Китай) на турнире WTA Premier - Dongfeng Motor Wuhan Open с призовым фондом $2,365,250 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Теннис. WTA Premier - Dongfeng Motor Wuhan Open. Ухань (Китай). Хард. Призовой фонд $2,365,250. Одиночный разряд. 56 участниц.

Третий круг
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 7:6(10), 7:5
Эшли Барти (Австралия, 16) – Анжелик Кербер (Германия, 3) – 7:5, 6:1
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Петра Квитова (Чехия, 5) – 3:6, 6:3. 6:3
Доминика Цибулкова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия, 13) – 6:3, 7:6(3)
Анетт Контавейт (Эстония) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 4:6, 6:1
Ван Цян (Китай, WC) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:2
Арина Соболенко (Беларусь) – София Кенин (США, Q) – 6:3, 6:3
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Теги: Теннис WTA

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