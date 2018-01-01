Ухань. Павлюченкова и Цибулкова вышли в 1/4 финала, Возняцки, Кербер и Квитова зачехлили ракетки

Вчера, 19:02 115 | Теннис

В Ухане (Китай) на турнире WTA Premier - Dongfeng Motor Wuhan Open с призовым фондом $2,365,250 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Теннис. WTA Premier - Dongfeng Motor Wuhan Open. Ухань (Китай). Хард. Призовой фонд $2,365,250. Одиночный разряд. 56 участниц.



Третий круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 7:6(10), 7:5

Эшли Барти (Австралия, 16) – Анжелик Кербер (Германия, 3) – 7:5, 6:1

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Петра Квитова (Чехия, 5) – 3:6, 6:3. 6:3

Доминика Цибулкова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия, 13) – 6:3, 7:6(3)

Анетт Контавейт (Эстония) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 4:6, 6:1

Ван Цян (Китай, WC) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:2

Арина Соболенко (Беларусь) – София Кенин (США, Q) – 6:3, 6:3 В Ухане (Китай) на турнире WTA Premier - Dongfeng Motor Wuhan Open с призовым фондом $2,365,250 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 7:6(10), 7:5Эшли Барти (Австралия, 16) – Анжелик Кербер (Германия, 3) – 7:5, 6:1Анастасия Павлюченкова (Россия) – Петра Квитова (Чехия, 5) – 3:6, 6:3. 6:3Доминика Цибулкова (Словакия) – Дарья Касаткина (Россия, 13) – 6:3, 7:6(3)Анетт Контавейт (Эстония) – Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 4:6, 6:1Ван Цян (Китай, WC) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:2Арина Соболенко (Беларусь) – София Кенин (США, Q) – 6:3, 6:3