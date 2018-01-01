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Людмила Киченок не прошла в 1/4 финала в парном рязряде на турнире в Ухане
Людмила Киченок не прошла в 1/4 финала в парном разряде на турнире в УханеВ Ухане (Китай) на турнире WTA Premier - Dongfeng Motor Wuhan Open с призовым фондом $2,365,250 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Людмила Киченок (37-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с Катариной Среботник (26) из Словении проиграли  шестым сеяным бельгийке Элисе Мертенс (21) и голландке Деми Шуурс (9). Поединок длился 1час 22 минуты и завершился в пользу Мертенс и Шуурс со счетом 6:4, 2:6, 10:1.

Киченок и Среботник сделали пять брейков из шести возможных и не удержали четыре своих подачи. На их счету один эйс и две двойные ошибки, а соперницы пять раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.

Напомним, Надежда Киченок со своей напарницей Анастасией Родионовой из Австралии не смогли преодолеть барьер первого круга.
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