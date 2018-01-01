Людмила Киченок не прошла в 1/4 финала в парном рязряде на турнире в Ухане

В Ухане (Китай) на турнире WTA Premier - Dongfeng Motor Wuhan Open с призовым фондом $2,365,250 в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(37-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с(26) из Словении проиграли шестым сеяным бельгийке(21) и голландке(9). Поединок длился 1час 22 минуты и завершился в пользу Мертенс и Шуурс со счетом 6:4, 2:6, 10:1.Киченок и Среботник сделали пять брейков из шести возможных и не удержали четыре своих подачи. На их счету один эйс и две двойные ошибки, а соперницы пять раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Напомним, Надежда Киченок со своей напарницей Анастасией Родионовой из Австралии не смогли преодолеть барьер первого круга.