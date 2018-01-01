Серена Уильямс досрочно завершила сезон

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение досрочно завершить сезон, сообщает Tennis World USA.Уильямс отказалась от участия в турнире, который пройдет в Пекине. Ее место займет россиянка Екатерина Макарова. Турнир пройдет с 29 сентября по 6 октября. Американка завершила выступления в 2018 году, проведя лишь 24 матча. Она одержала 18 побед и потерпела шесть поражений.Последний раз Уильямс выходила на корт в финальном матче US Open, где ей противостояла японская теннисистка Наоми Осака. Американка уступила Осаке в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Серена была наказана судьей Карлосом Рамосом за подсказки ее тренера Патрика Муратоглу. Из-за несогласия с решениями судьи Уильямс вступила с ним в конфликт прямо во время матча, назвав его вором и сексистом.