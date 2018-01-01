Людмила Киченок прошла во второй круг в парном рязряде на турнире в Ухане

В Ухане (Китай) на турнире WTA Premier - Dongfeng Motor Wuhan Open с призовым фондом $2,365,250 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(37-я в парном рейттнге WTA) в дуэте с(26) из Словении одержали победу над голландской(20) и бельгийкой(42) со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 13 минут игрового времени Киченок и Среботник сделали шесть брейков и упустили три своих подачи. На счету победительниц три эйса и одна двойная ошибка, а Бертенс и Флипкенс два раза подали навылет и совершили пять двойных ошибок.За выход в третий круг соревнований Людмила и Катарина поспорят с шестыми сеяными бельгийкой Элисе Мертенс (21) и голландкой Деми Шуурс (9).