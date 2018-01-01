Марта Костюк проиграла на старте турнира в Ташкенте

Теннис. WTA International - Tashkent Open.Ташкент (Узбекистан). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Ташкенте (Узбекистан) на турнире WTA International - Tashkent Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.16-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 123-е место, проиграла 109-й ракетке мира, 27-летней голландке. Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу голландки со счетом 6:4, 6:3.По ходу поединка соперницы имели по пять брейк-пойнтов, из которых Костюк реализовала лишь один, а Рус - четыре. На счету Марты три эйса и две двойные ошибки, а Оранта допустила одну двойную ошибку и ни разу не подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге соперницей Рус будет Далила Якупович (8) из Словении, которая была сильнее россиянки Анны Блинковой - 6:4, 5:7, 6:4.Марта Костюк (Украина) – Аранта Рус (Нидерланды) - 6:4, 6:3Далила Якупович (Словения, 8) – Анна Блинкова (Россия) – 6:4, 5:7, 6:4