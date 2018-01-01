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Ташкент. Катерина Козлова стартовала с победы над лидером посева
Ташкент. Катерина Козлова стартовала с победы над первой сеянойВ Ташкенте (Узбекистан) на турнире WTA International - Tashkent Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

24-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 119-е место, нанесла поражение 53-й ракетке мира, 28-летней румынке Ирине-Камелии Бегу, посеянной под первым номером, со счетом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 16 минут. Козлова выиграла пять геймов на подаче Бегу и проиграла два на своей. Катерина два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у соперницы. Теперь в их личном противостоянии счет стал равным – 2:2.

Во втором круге соперницей Козловой будет француженка Фиона Феро, победившая хорватку Яну Фетт - 1:6, 7:6(4), 6:1.

Теннис. WTA International - Tashkent Open.Ташкент (Узбекистан). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 28 участниц.
Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Ирина Камелия Бегу (Румыния, 1) – 6:3, 6:2
Фиона Феро (Франция) – Яна Фетт (Хорватия) – 1:6, 7:6(4), 6:1

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