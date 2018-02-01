На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции
Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет.

Во второй сотне мировой классификации два украинца. Одну позицию потерял Александр Долгополов (116-й), три – Сергей Стаховский (148).

Илья Марченко потерял 220 пунктов и опустился в шестую сотню на 559-е строчку.
 
В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Австриец Доминик Тим после победы на турнире ATP World Tour 250 - St. Petersburg Open в Санкт-Петербурге стал седьмой ракеткой мира, сместив на восьмую строчку болгарина Григора Димитрова.

Возглавляет рейтинге по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом в 1860 очков над швейцарцем Роджером Федерером. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 24.09 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  8760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900
3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5980
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4890
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715
7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3825
8 (7). Григор Димитров (Болгария) – 3755
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595
10 (10). Джон Иснер (США) - 3470

116 (115). Александр Долгополов (Украина) – 475
148 (145). Сергей Стаховский (Украина) – 394
559 (339). Илья Марченко (Украина) – 56

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский потеряли по одной позиции
Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на три позиции, Стаховский три позиции потерял
Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский – на три
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Завацкая обновила личный рекорд
Кубок Лэйвера. Сборная Европы победила команду мира (+Видео)
Маргарита Песоцкая – серебряный призер ЧЕ по настольному теннису
Жиль Симон – победитель турнира ATP в Метце

Последние новости спорта

10:27 УХЛ. 3-й тур. «Кременчук» дома разгромил «Ледяных Волков», МХК «Динамо» на выезде уступил «Днепру» 25 | Хоккей

10:04 Бельгийский Quick-Step Floors и немецкая Canyon Sram Racing – чемпионы мира в командных гонках с раздельным стартом 43 | Велоспорт

09:41 Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции 58 | Теннис

09:25 Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Завацкая обновила личный рекорд 59 | Теннис

08:57 Кубок Лэйвера. Сборная Европы победила команду мира (+Видео) 94 | Теннис

22:05 Маргарита Песоцкая – серебряный призер ЧЕ по настольному теннису 216 | Теннис / Главные новости спорта

20:51 Жиль Симон – победитель турнира ATP в Метце 279 | Теннис

18:31 Доминик Тим - победитель турнира ATP в Санкт-Петербурге 195 | Теннис

18:16 Маргарита Песоцкая вышла в финал ЧЕ по настольному теннису 163 | Теннис

17:54 Сергей Семенов выиграл спринт на ЧУ по летнему биатлону 171 | Биатлон / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Александр Усик – Тони Белью: первая дуэль взглядов (Фото, Видео)

Джошуа – Поветкин: взвешивание (Фото, Видео)

Джошуа и Поветкин на пресс-конференции (Фото, Видео)

Джошуа и Поветкин провели открытую тренировку (Фото, Видео)

Баскетбол. Квалификация ЧМ-2019. Черногория – Украина (Фото)

Победа Альвареса над Головкиным в фотографиях

Команды Головкина и Альвареса устроили потасовку на дуэли взглядов

ВИДЕО

Энтони Джошуа vs Александр Поветкин (Видео боя)

Кубок Лэйвера. Джокович попал мячом в Федерера во время парной встречи (Видео)

Николай Валуев о бое Джошуа – Поветкин (Видео)

Владимир Кличко о поединке Джошуа - Поветкин и перспективах Усика в тяжелом весе (Видео-интервью)

Ломаченко: Для меня Майки Гарсия – это большая глава в моей истории (Видео-интервью)

Видео-интервью Александра Усика: О мотивации, гонорарах, отношении к политикам и бизнесе

Баскетбол. Черногория – Украина: лучшие моменты матча (Видео)



Топ-новости недели

Маргарита Песоцкая – серебряный призер ЧЕ по настольному теннису
Сергей Семенов выиграл спринт на ЧУ по летнему биатлону
Валя Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
Джошуа нокаутировал Поветкина
Летний биатлон. Оксана Хвостенко и Сергей Семенов – победители Гонки чемпионов в Чернигове


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2018 (348)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги