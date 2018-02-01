Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции

Сегодня, 09:41 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет.



Во второй сотне мировой классификации два украинца. Одну позицию потерял Александр Долгополов (116-й), три – Сергей Стаховский (148).



Илья Марченко потерял 220 пунктов и опустился в шестую сотню на 559-е строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Австриец Доминик Тим после



Возглавляет рейтинге по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом в 1860 очков над швейцарцем



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 24.09 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900

3 (3).

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5980

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4890

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715

7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3825

8 (7). Григор Димитров (Болгария) – 3755

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595

10 (10). Джон Иснер (США) - 3470

…

116 (115). Александр Долгополов (Украина) – 475

148 (145). Сергей Стаховский (Украина) – 394

559 (339). Илья Марченко (Украина) – 56



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет.Во второй сотне мировой классификации два украинца. Одну позицию потерял Александр Долгополов (116-й), три – Сергей Стаховский (148).Илья Марченко потерял 220 пунктов и опустился в шестую сотню на 559-е строчку.В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Австриец Доминик Тим после победы на турнире ATP World Tour 250 - St. Petersburg Open в Санкт-Петербурге стал седьмой ракеткой мира, сместив на восьмую строчку болгарина Григора Димитрова.Возглавляет рейтинге по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом в 1860 очков над швейцарцем Роджером Федерером . Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 69003 (3). Новак Джокович (Сербия) – 64454 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 59805 (5). Александр Зверев (Германия) – 48906 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 47157 (8). Доминик Тим (Австрия) – 38258 (7). Григор Димитров (Болгария) – 37559 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 359510 (10). Джон Иснер (США) - 3470116 (115). Александр Долгополов (Украина) – 475148 (145). Сергей Стаховский (Украина) – 394559 (339). Илья Марченко (Украина) – 56