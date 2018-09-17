Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Завацкая обновила личный рекорд

Сегодня, 09:25 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 24 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила 6-е место, Леся Цуренко – 26-е. Одну позицию потеряла Катерина Бондаренко (84-я). Даяна Ястремская покинула топ-100, опустившись с 97-го на 110-е место.



Места во второй сотне мировой классификации также занимают еще четыре украинки. Два пункта потеряла Катерина Козлова (119), восемь – Ангелина Калинина (120), Марта Костюк по-прежнему 123-я. 18-летняя Катарина Завацкая взлетела на 32 позиции и теперь занимает 175-е место, что является ее личным рекордом.



В ТОП-10 мирового рейтинга также есть изменения. Чешка Каролина Плишкова после

Лидерство сохранила румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу датчанку Каролин Возняцки на 2555 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Юлия Гёргес, поднявшись с 11-го места.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 17.09.2018г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5506

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 5295

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4725

5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4585

6 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4555

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4475

8 (7). Наоми Осака (Япония) – 4390

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3912

10 (11). Юлия Гёргес (Германия) – 3730

…

26 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1805

84 (83). Катерина Бондаренко (Украина) – 735

110 (97). Даяна Ястремская (Украина) – 562

119 (117). Катерина Козлова (Украина) – 527

120 (112). Ангелина Калинина (Украина) – 515

123 (123). Марта Костюк (Украина) – 492

175 (207). Катарина Завацкая (Украина) - 327



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 24 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила 6-е место, Леся Цуренко – 26-е. Одну позицию потеряла Катерина Бондаренко (84-я). Даяна Ястремская покинула топ-100, опустившись с 97-го на 110-е место.Места во второй сотне мировой классификации также занимают еще четыре украинки. Два пункта потеряла Катерина Козлова (119), восемь – Ангелина Калинина (120), Марта Костюк по-прежнему 123-я. 18-летняя Катарина Завацкая взлетела на 32 позиции и теперь занимает 175-е место, что является ее личным рекордом.В ТОП-10 мирового рейтинга также есть изменения. Чешка Каролина Плишкова после победы на турнире WTA Premier - Toray Pan Pacific Open в Токио стала седьмой ракеткой мира, сместив на восьмую строчку японку Наоми Осаку.Лидерство сохранила румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу датчанку Каролин Возняцки на 2555 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Юлия Гёргес, поднявшись с 11-го места.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 55063 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 52954 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 47255 (5). Петра Квитова (Чехия) - 45856 (6). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 45557 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 44758 (7). Наоми Осака (Япония) – 43909 (9). Слоан Стивенс (США) – 391210 (11). Юлия Гёргес (Германия) – 373026 (26). Леся Цуренко (Украина) – 180584 (83). Катерина Бондаренко (Украина) – 735110 (97). Даяна Ястремская (Украина) – 562119 (117). Катерина Козлова (Украина) – 527120 (112). Ангелина Калинина (Украина) – 515123 (123). Марта Костюк (Украина) – 492175 (207). Катарина Завацкая (Украина) - 327