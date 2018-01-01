На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Кубок Лэйвера. Сборная Европы победила команду мира (+Видео)
Кубок Лэйвера. Сборная Европы победила команду мираВ Чикаго (США) завершился выставочный турнир Кубок Лэйвера–2018. Сборная Европы одержала победу над командой мира со счетом 13:8.

В решающем матче немец Александр Зверев  обыграл Кевина Андерсона из ЮАР, принеся победу своей команде.

Матч между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Ником Кирьосом не состоялся, так как сборная Европы одержала досрочную победу.

Сборную Европы на Кубке Лэйвера-2018  представляли болгарин Григор Димитров, британец Кайл Эдмунд, бельгиец Давид Гоффен, швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

За сборную мира на корт выходили американцы Джон Иснер, Фрэнсис Тиафо и Джек Сок, аргентинец Диего Шварцман, южноафриканец Кевин Андерсон и австралиец Ник Кирьос.

Напомним, в 2017 году сборная Европы победила команду мира со счетом 15-9.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Федерер: Хотелось бы сыграть на Кубке Лэйвера в паре с Джоковичем
Кубок Лэйвера. Сборная Европы выигрывает у сборной мира 3:1 после первого дня
Теннис – «Кубок Лэйвера». Сборная Европы против сборной мира. Лучшие моменты (Видео)
Надаль и Федерер впервые сыграли в паре
Кубок Лейвера. Капитаны команд объявили состав участников
Кубок Хопмана. Сборная США победила Команду ЮАР
Сборная Черногории победила на ЧЕ-2008 по водному поло
Мужская сборная Украины победила команду Словении на командном ЧЕ по настольному теннису
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Завацкая обновила личный рекорд
Кубок Лэйвера. Сборная Европы победила команду мира (+Видео)
Маргарита Песоцкая – серебряный призер ЧЕ по настольному теннису
Жиль Симон – победитель турнира ATP в Метце

Последние новости спорта

10:27 УХЛ. 3-й тур. «Кременчук» дома разгромил «Ледяных Волков», МХК «Динамо» на выезде уступил «Днепру» 26 | Хоккей

10:04 Бельгийский Quick-Step Floors и немецкая Canyon Sram Racing – чемпионы мира в командных гонках с раздельным стартом 43 | Велоспорт

09:41 Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили позиции 58 | Теннис

09:25 Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Завацкая обновила личный рекорд 59 | Теннис

08:57 Кубок Лэйвера. Сборная Европы победила команду мира (+Видео) 95 | Теннис

22:05 Маргарита Песоцкая – серебряный призер ЧЕ по настольному теннису 216 | Теннис / Главные новости спорта

20:51 Жиль Симон – победитель турнира ATP в Метце 279 | Теннис

18:31 Доминик Тим - победитель турнира ATP в Санкт-Петербурге 195 | Теннис

18:16 Маргарита Песоцкая вышла в финал ЧЕ по настольному теннису 163 | Теннис

17:54 Сергей Семенов выиграл спринт на ЧУ по летнему биатлону 171 | Биатлон / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Александр Усик – Тони Белью: первая дуэль взглядов (Фото, Видео)

Джошуа – Поветкин: взвешивание (Фото, Видео)

Джошуа и Поветкин на пресс-конференции (Фото, Видео)

Джошуа и Поветкин провели открытую тренировку (Фото, Видео)

Баскетбол. Квалификация ЧМ-2019. Черногория – Украина (Фото)

Победа Альвареса над Головкиным в фотографиях

Команды Головкина и Альвареса устроили потасовку на дуэли взглядов

ВИДЕО

Энтони Джошуа vs Александр Поветкин (Видео боя)

Кубок Лэйвера. Джокович попал мячом в Федерера во время парной встречи (Видео)

Николай Валуев о бое Джошуа – Поветкин (Видео)

Владимир Кличко о поединке Джошуа - Поветкин и перспективах Усика в тяжелом весе (Видео-интервью)

Ломаченко: Для меня Майки Гарсия – это большая глава в моей истории (Видео-интервью)

Видео-интервью Александра Усика: О мотивации, гонорарах, отношении к политикам и бизнесе

Баскетбол. Черногория – Украина: лучшие моменты матча (Видео)



Топ-новости недели

Маргарита Песоцкая – серебряный призер ЧЕ по настольному теннису
Сергей Семенов выиграл спринт на ЧУ по летнему биатлону
Валя Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины по летнему биатлону
Джошуа нокаутировал Поветкина
Летний биатлон. Оксана Хвостенко и Сергей Семенов – победители Гонки чемпионов в Чернигове


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2018 (348)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги