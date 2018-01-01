Кубок Лэйвера. Сборная Европы победила команду мира (+Видео)

Сегодня, 08:57 12 | Теннис

В Чикаго (США) завершился выставочный турнир Кубок Лэйвера–2018. Сборная Европы одержала победу над командой мира со счетом 13:8.



В решающем матче немец Александр Зверев обыграл Кевина Андерсона из ЮАР, принеся победу своей команде.



Матч между сербом



Сборную Европы на Кубке Лэйвера-2018 представляли болгарин Григор Димитров, британец Кайл Эдмунд, бельгиец Давид Гоффен, швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.



За сборную мира на корт выходили американцы Джон Иснер, Фрэнсис Тиафо и Джек Сок, аргентинец Диего Шварцман, южноафриканец Кевин Андерсон и австралиец Ник Кирьос.



Напомним, в 2017 году сборная Европы победила команду мира со счетом 15-9.







В Чикаго (США) завершился выставочный турнир Кубок Лэйвера–2018. Сборная Европы одержала победу над командой мира со счетом 13:8.В решающем матче немец Александр Зверев обыграл Кевина Андерсона из ЮАР, принеся победу своей команде.Матч между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Ником Кирьосом не состоялся, так как сборная Европы одержала досрочную победу.Сборную Европы на Кубке Лэйвера-2018 представляли болгарин, британец, бельгиец, швейцарец, серби немецЗа сборную мира на корт выходили американцы, аргентинец, южноафриканеци австралиецНапомним, в 2017 году сборная Европы победила команду мира со счетом 15-9.